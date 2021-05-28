Долг россиян по ипотеке впервые превысил 10 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/d7d841ec-6efd-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей. Такие данные содержатся в статистике Центробана, их приводит РБК.

Сообщается, что за месяц граждане РФ оформили более 191 тысячи кредитов на 551 млрд рублей. При этом задолженность за месяц увеличилась на 2,9%, а за год — на 25,8%.

Годом ранее задолженность составляла 7,98 трлн рублей. С 2018 года она выросла почти в два раза.

Рост выдачи ипотеки произошёл несмотря на рост ставки по кредиту до 7,3%. Средний срок ипотечного кредита в РФ составляет 237,9 месяца, или 19,8 года.

По данным Центробанка, спрос на ипотеку и жильё во время острой фазы пандемии коронавируса держался за счёт программы льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5% годовых. В то же время эта программа привела к росту цен на жильё. По данным Росстата на 1 апреля, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на вторичном — на 13,6%.

Общая долговая нагрузка россиян в первом квартале 2021 года выросла на рекордные 11,9%, сообщает Центробанк. Основной вклад здесь внесли необеспеченные потребительские кредиты.

Также Центробанк сообщил, что в РФ увеличилось число ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. По мнению регулятора, это является проблемным показателем.

Ранее стало известно, в каких случаях россиян могут выселить за долги по ипотеке.