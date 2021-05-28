Долг россиян по ипотеке впервые превысил 10 трлн рублей

В апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей. Такие данные содержатся в статистике Центробана, их приводит РБК.
Сообщается, что за месяц граждане РФ
Годом ранее задолженность составляла 7,98 трлн рублей. С 2018 года она выросла почти в два раза.
Рост выдачи ипотеки произошёл несмотря на рост ставки по кредиту до 7,3%. Средний срок ипотечного кредита в РФ составляет 237,9 месяца, или 19,8 года.
По данным Центробанка, спрос на ипотеку и жильё во время острой фазы пандемии коронавируса держался за счёт программы льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5% годовых. В то же время эта программа привела к росту цен на жильё. По данным Росстата на 1 апреля, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на вторичном — на 13,6%.
Общая долговая нагрузка россиян в первом квартале 2021 года выросла на рекордные 11,9%, сообщает Центробанк. Основной вклад здесь внесли необеспеченные потребительские кредиты.
Также Центробанк сообщил, что в РФ увеличилось число ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. По мнению регулятора, это является проблемным показателем.
Ранее стало известно, в каких случаях россиян могут выселить за долги по ипотеке.