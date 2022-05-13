«Дочка» «Интер РАО» прекратит поставки электричества в Финляндию с 14 мая

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Дочерняя структура «Интер РАО» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию в 01:00 мск 14 мая, сообщает финская электросетевая компания Fingrid. Отмечается, что недостаток поставок электроэнергии из России будет компенсироваться увеличением импорта из Швеции и выработкой большего количества электроэнергии в Финляндии.

Поставки приостанавливаются из-за сложностей с приёмом платежей за электроэнергию, проданную на рынке, — отметили в финской компании.

Накануне финские СМИ сообщили о возможном прекращении поставок российского газа. В качестве причины такого шага называлась позиция Москвы по вопросу вступления Финляндии в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 мая заявил, что сообщения СМИ о том, что РФ с 13 мая может прекратить поставки газа в Финляндию, являются уткой. Представитель Кремля подчеркнул, что таких планов у Москвы нет. За подробностями о поставках газа он порекомендовал обращаться в «Газпром». При этом Песков напомнил, что компания всегда неукоснительно исполняет свои обязательства перед другими странами, поставляя топливо в том числе в страны, которые входят в состав НАТО.