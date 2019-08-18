https://static.news.ru/photo/04245b3a-c244-11e9-9fcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

«Газстройпром» — новый подрядчик «Газпрома» — планирует выкупить у Игоря Ротенберга и его партнёров «Газпром бурение». Стороны уже договорились о сделке, но ещё не согласовали цену.

Ротенберг запросил за компанию сумму, которой удивились даже в «Газпроме», сообщает со ссылкой на источник РБК.

Отмечается, что сделка может состояться уже осенью 2019 года в случае, если партнёры смогут договориться.

Примерная стоимость сделки не называется. Выручка «Газпром бурения» в 2018 году составила 79 млрд рублей, чистая прибыль — 9 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, «Газпром» с начала года нарастил добычу газа на 1,7%, до 312 млрд кубометров, что стало максимальным показателем для аналогичного периода с 2011 года.