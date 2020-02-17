https://static.news.ru/photo/6030ab70-5193-11ea-b4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Дочерняя компания государственного объединения «Белоруснефть» — НК «Янгпур», которая занимается добычей нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, переориентирует поставки сырья на Белоруссию.

Компания «Янгпур» сейчас переориентирована на поставки нефти в Белоруссию, свои объёмы она будет направлять на белорусский рынок, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

С января нефтяное сырьё в республику поставляют только компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. По итогам первого квартала эти поставки должны составить 750 тыс. тонн нефти.

Как писал NEWS.ru, нефть в Белоруссию через транзитную трубу «Транснефти» сможет поставлять любая российская нефтяная компания. Об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Он пояснил, что существовали определённые ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти», но президент России пообещал эти ограничения снять. Крутой добавил, что указ по этим ограничениям не будет распространяться на российские предприятия, которые готовы сотрудничать с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами.