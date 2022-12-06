«Коммерсант»: Россия нарастила добычу нефти на 2% перед введением эмбарго

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед введением эмбарго Евросоюза в России удалось нарастить добычу нефти чуть менее чем на 2%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой. Показатель в сравнении с октябрем вырос до 1,486 миллиона тонн в сутки. В ноябре добыча стабильно росла, инсайдеры утверждают, что это происходило, в частности, за счет возобновления работы проекта «Сахалин-1», где правительство заменило оператора ExxonMobil на «Роснефть».

При этом отмечается, что выйти на уровень добычи февраля — марта у РФ так и не получилось. Тогда значения были на уровне 1,5 миллиона тонн в сутки. По данным газеты, при нынешних темпах производства добыча по итогам года может вплотную подойти к 535 миллионам тонн. В прошлом году было на девять миллионов меньше.

С начала года, говорят эксперты, в РФ добыли примерно 489 миллионов тонн. В феврале — марте показатели демонстрировали рост, который был прерван антироссийскими санкциями ЕС и США, введенными после начала специальной военной операции на Украине. Уже в апреле отрасль ждал самый крупный спад за год. Тогда добыча упала до 1,37 миллиона тонн в сутки.

Евросоюз 2 декабря согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 3 декабря его примеру последовали страны G7, а также Австралия. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что с текущего года Европа будет жить без российской нефти. Он спрогнозировал, что вскоре ЕС начнет обвинять Москву в использовании нефти в качестве оружия.