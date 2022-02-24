DNS подняла цены на электронику на 30%

Крупная торговая сеть электроники DNS подняла цены на товары на 30% из-за роста курса доллара. Об этом сообщил директор ретейлера Дмитрий Алексеев в своём Telegram-канале.

По словам Алексеева, нельзя утверждать , что цены не будут расти дальше.

Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста, — написал директор торговой сети.

Пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров и на фоне введения технологических санкций.

Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно, — отметил Алексеев.

По сообщению РИА Новости, с четверга 24 февраля наблюдается повышенный спрос на снятие денег с карт и вкладов во Владивостоке. На утро пятницы, 25 февраля, в ряде банкоматов Сбербанка нет наличных.

В четверг, 24 февраля, курс доллара обновил исторический максимум, взлетев до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, это максимум с 2014 года, когда он поднимался до 100,74 рубля.

Ранее Банк России заявил о принятии мер для поддержания финансовой стабильности. В частности, регулятор предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.