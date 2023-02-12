Скидку на нефть Urals предложили ограничить Кабмин внес в ГД законопроект о лимите скидки на нефть Urals при налогообложении

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Размер скидки на российскую нефть Urals по отношению к североморскому сорту Brent на мировых рынках предложили ограничить для расчета налогов. Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Так, при налогообложении дисконт на Urals к Brent предлагается ограничить в $25–34 за баррель. Такой механизм будет применяться при расчете НДПИ, НДД и акциза на сырье, а также при расчете параметров нефтяного демпфера.

Законопроектом предусматривается уточнение значения среднего уровня цены нефти сорта Urals на мировых рынках в целях расчета налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье, — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту, если нефть Urals в апреле окажется дешевле Brent более чем на $34 за баррель, то для налогообложения ее цена фиксируется как стоимость Brent, уменьшенная на $34. По аналогичному принципу в мае предлагается ограничить дисконт цены на Urals к Brent в $31 за баррель, в июне — $28, в июле — $25. Такой переходный период позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов, отмечается в Telegram-канале Минфина, разработавшего поправки.

Сейчас цену Urals рассчитывают на основе данных, которые для кабмина готовит агентство Argus. О возможности перехода на использование других котировок Минфин сообщал ранее в ноябре.

В январе вице-премьер Александр Новак указывал, что скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться. Он добавил, что российские экспортеры прорабатывают все необходимые логистические маршруты и решают вопросы страхования и покупки.

В январе о возможных дополнительных мерах по ограничению дисконта на нефть сообщало Минэнерго. В ведомстве отмечали, что введение лимита скидок на Urals проработают исходя из рыночных котировок. В декабре-январе цены на Urals оказались в 1,5 раза ниже потолка, установленного G7. Скидка составляла около $35, стоимость барреля опустилась ниже $50.

Подготовить предложения по уточнению методики расчета цен на нефть при налогообложении ранее поручил правительству президент РФ Владимир Путин. Кабмин должен представить предложения не позднее 1 марта, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.