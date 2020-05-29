Омбудсмен предложила наказывать за нецелевое использование маткапитала

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Министерство экономического развития РФ сообщило о резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.

В ведомстве отметили, что падение связано с введение режима карантина в России с 30 марта 2020 года, ограничением работы предприятий культуры, спорта, досуга и бытовых услуг, а также потерей сотрудничества...