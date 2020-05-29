Омбудсмен предложила наказывать за нецелевое использование маткапитала

https://static.news.ru/photo/65f8ba36-a15f-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpgАнна КузнецоваФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выступила с предложением ввести штрафы для жителей России и сотрудников Пенсионного фонда РФ за нецелевое использование материнского капитала.
Целесообразно рассмотреть вопрос об административной ответственности (штраф) в отношении как Пенсионного фонда Российской Федерации и его должностных лиц, так и граждан за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона, — привели сообщение из доклада омбудсмен в РИА Новости.
Материнский капитал должен идти на определённые цели, такие как улучшение жилищных условий.
Их нецелевое использование должно предполагать возможность возврата материнского (семейного) капитала и наступление юридических последствий для сторон, — следует из документа.
Ранее NEWS.ru писал, что сертификат на материнский капитал с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически после рождения ребёнка. Родителям не нужно подавать заявку на выдачу сертификата.