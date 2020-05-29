Экономика

Омбудсмен предложила наказывать за нецелевое использование маткапитала

06:51, 29 мая 2020
Анна Кузнецова Анна Кузнецова Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выступила с предложением ввести штрафы для жителей России и сотрудников Пенсионного фонда РФ за нецелевое использование материнского капитала.

Целесообразно рассмотреть вопрос об административной ответственности (штраф) в отношении как Пенсионного фонда Российской Федерации и его должностных лиц, так и граждан за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона, — привели сообщение из доклада омбудсмен в РИА Новости.

Материнский капитал должен идти на определённые цели, такие как улучшение жилищных условий.

Их нецелевое использование должно предполагать возможность возврата материнского (семейного) капитала и наступление юридических последствий для сторон, — следует из документа.

Ранее NEWS.ru писал, что сертификат на материнский капитал с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически после рождения ребёнка. Родителям не нужно подавать заявку на выдачу сертификата.

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