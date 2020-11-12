Дешевле не будет: в Европе доказали выгоду «Северного потока — 2»

Самый дешёвый способ удовлетворить растущий спрос на природный газ в Германии — поставки по «Северному потоку — 2», посчитали западные аналитики. Добыча в европейских странах-экспортёрах в застое, а американский СПГ стоит дороже. Неудивительно, что Вашингтон продолжает политические атаки на российский газопровод и накануне принял решение о дополнительных санкциях против его строителей. Как сообщили NEWS.ru в компании Nord Stream 2 AG, она в курсе нового законопроекта США и будет его анализировать.

Спрос на природный газ в Германии к 2034 году вырастет до более чем 110 млрд кубометров в год, прогнозирует норвежская аналитическая компания Rystad Energy. В настоящее время ФРГ потребляет около 90 млрд «кубов». При этом самый надёжный и дешёвый способ получить дополнительные объёмы голубого топлива — это поставки по газопроводу «Северный поток — 2», уверяют аналитики. Проведённый компанией сравнительный анализ показывает, что импорт по российскому газопроводу выгоднее, чем покупка СПГ у США или поставки по другим маршрутам внутри Европы.

Германия ставит перед собой цель прекратить выработку электроэнергии на атомных станциях в 2022 году, а к 2038-му планирует закрыть и все угольные ТЭС. В результате спрос на природный газ в этой стране должен вырасти, считают западные эксперты. Единственным доступным и недорогим источником дополнительных объёмов является Россия.

Nord Stream 2/Aксель Шмидт

В 2019 году ФРГ, выполняющая также роль газового хаба Европы, импортировала 55,5 млрд кубометров голубого топлива из России, 27 млрд — из Норвегии и 23,4 — из Голландии. Получить дополнительные объёмы от европейских поставщиков будет затруднительно. В Голландии добыча падает после того, как власти страны решили досрочно закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение Гронинген. Производство газа в Норвегии также под угрозой снижения после 2030 года.

Если Германия решит, что самым важным фактором является цена, то здесь вперёд выходит «Северный поток — 2», поскольку он позволяет диверсифицировать поставки на рынок, снижая риск повышения цен на энергоносители, — отметил глава департамента энергетики и газа Rystad Energy Карлос Торрес.

«Северный поток — 2» нужен Германии даже если спрос на газ расти не будет, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, магистраль обеспечит профицит газа на входе в германскую газотранспортную систему. Это будет поддерживать энергобезопасность страны и способствовать установлению более низких цен.

Газопровод выгоден Германии, тем более что страна превращается в большой газораспределительный хаб ЕС. Она поставляет газ в Северо-Западную Европу и частично в Центральную. Если же прогнозировать рост спроса на него в Германии, то лучшего варианта, чем «Северный поток — 2», также нет. Добыча в Норвегии стабилизировалась, и там перспектив роста практически нет. СПГ — хороший вариант, но он может возместить лишь часть трубопроводного газа. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Дешевле СПГ

Анализ Rystad Energy — не первое исследование, показывающее плюсы Европы от запуска «Северного потока — 2». Ранее Институт энергоэкономики при Кёльнском университете посчитал, что без российского газопровода цены на голубое топливо в Европе могут быть выше на 13% в базисный год и на 32% при сокращении глобального предложения СПГ. Исследовательская группа Wood Mackenzie прогнозирует, что без запуска СП-2 цены на газ в Европе поднимутся на 9% до 2024 года, а впоследствии вырастут ещё больше.

Nord Stream 2/Igor Kuznetsov

Действия Германии, которая всё время заявляет о своей приверженности проекту «Северный поток — 2», несмотря на внешнее давление и разногласия с Москвой по другим вопросам, показывают, что трубопровод им очень нужен, отмечает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Новый газопровод — это в первую очередь возможность получить дополнительные объёмы газа. Даже если он окажется не нужен, его легко перепродать. Это будет сдерживать рост цен на голубое топливо по сравнению с тем сценарием, когда газопровода нет. Во всяком случае они не будут расти неконтролируемо и не будет появляться премия просто из-за того, что искусственно ограничена конкуренция. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

В планах Германии помимо нового газопровода также строительство трёх терминалов по регазификации СПГ общей мощностью 19,4 млн тонн (26,4 млрд кубометров). Однако выполнить эту цель будет непросто. Так, немецкая компания Uniper сообщила, что может пересмотреть планы строительства СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, поскольку данный проект не вызвал большого интереса у участников рынка. Предполагалось, что терминал будет принимать в первую очередь американский СПГ.

На газовом рынке Европы скорее идёт конкуренция не цен, а издержек — то есть кто способен выдерживать относительно низкие цены. Американский СПГ при стоимости газа ниже $4 за миллион БТЕ (британская тепловая единица. — NEWS.ru) в Европе практически нерентабелен с точки зрения поставок. А российский газ и при такой цене чувствует себя достаточно уверенно, — отметил Алексей Белогорьев.

Под санкциями

Между тем Соединённые Штаты продолжают усиливать санкционное давление на проект «Северный поток — 2». Представители сената и палаты представителей Конгресса США договорились о дополнительных ограничениях, которые будут включены в проект оборонного бюджета. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Как стало известно, под действие санкций могут попасть страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами, которые работают на строительстве трубопровода. При этом, по словам источников, ограничительные меры не коснутся Германии или германских официальных лиц.

Нам известно о сообщениях СМИ о законопроекте PEESCA (Protecting Europe's Energy Security Clarification Act), который нам ещё предстоит проанализировать, — сообщили NEWS.ru в компании Nord Stream 2 AG.

Там пояснили, что действующий закон о санкциях и новый законопроект могут прямо или косвенно затронуть интересы свыше 120 компаний из более чем 12 европейских стран.

Напомним, первый подобный пакет санкций США против участников строительства «Северного потока — 2» привёл к полной остановке строительства в декабре 2019 года. На тот момент оставалось проложить 160 км труб.

Санкции сформулированы максимально абстрактно и создают атмосферу неопределённости для всех контрагентов. Эта дубина может быть использована в любой момент. С другой стороны, может, они наоборот дают сигнал, что они не будут напрямую накладывать санкции на порт Мукран, который принадлежит одному из муниципалитетов Германии и где немецкие чиновники входят в совет директоров порта, — отмечает Алексей Гривач.

Вопрос о том, что газопровод может быть не достроен, вообще не стоит, уверен эксперт. Сроки могут сдвигаться, но оставшиеся 160 км будут проложены, считает он.

Nord Stream 2/Aксель Шмидт

В компании Nord Stream 2 AG заявили, что своевременно предоставят подробную информацию о дальнейших шагах и планах по продолжению трубоукладки.

Достроить газопровод можно и в условиях новых санкций, уверен Алексей Белогорьев. По его словам, возможность страхования можно найти и в России, а сертификации — в Германии, которую не должны коснуться ограничения США.

Эти санкции, как и предыдущие, носят больше психологический характер. Предыдущие могли и не подействовать, там был месяц отсрочки, но швейцарская компания Allseas решила моментально свернуть работы. Нынешние санкции также символические — они осложняют, с правовой точки зрения, жизнь компании Nord Stream 2 и подрядчиков, но по-прежнему здесь больше пиара, чем реальных угроз, — полагает эксперт.

Вместе с тем затянувшаяся пауза в строительстве увеличивает сомнения в благополучном завершении проекта, считает Белогорьев. По его словам, время здесь играет против России. Шансов, что «Северный поток — 2» будет достроен, по-прежнему больше, но полной гарантии здесь уже никто не даст, подытожил эксперт.