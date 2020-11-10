Эксперт рассказал, как решится спор России и Польши по «Северному потоку-2»

https://static.news.ru/photo/aaf8b404-236b-11eb-9e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

«Газпром» и его партнёры из Европы имеют хорошие шансы выиграть спор у польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу «Северного потока-2», когда оно будет передано в европейские суды. Правда до этого, их, скорее всего, ждёт судебное поражение в Польше. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Суд по защите конкуренции и потребителей Польши, куда «Газпром» подал свою апелляцию, — это лишь первая необходимая инстанция, отметил эксперт. За ней будут и другие.

Польский суд вряд ли что-то сулит оштрафованным компаниям, скорее всего, он встанет на сторону антимонопольного органа своей страны. Все это прекрасно понимают и идут в польский суд, поскольку это первая ступень, после которой можно дальше идти в европейские суды. Там будет нормальное разбирательство и шансы на победу у «Газпрома» и европейских компаний есть. Их повышает также то, что дело всех участников могут объединить в одно разбирательство. То есть «Газпром» будет не один, а в партнёрстве с пятью европейскими компаниями, — отметил экономист.

Ранее стало известно, что все партнёры «Газпрома»: англо-голландская компания Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и две немецких компании Uniper и Wintershall Dea обжаловали решение UOKiK, который оштрафовал их на общую сумму $61 млн и потребовал в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода «Северный поток-2». «Газпром» ещё раньше подал апелляционную жалобу на решение UOKiK наложить на компанию штраф в размере почти $7,6 млрд.

Данный штраф — необоснованно высокий, считает Игорь Юшков. По его мнению, польская сторона сама не рассчитывает получить такие деньги ни от «Газпрома», ни от европейских компаний. Это можно расценивать лишь как инструмент давления на «Газпром» и, возможно, причина, по которой Варшава пошла на такой шаг, заключается в желании продлить заканчивающийся в 2022 году контракт на поставку российского газа в Польшу на более выгодных условиях, отмечает экономист.

Польша заявляет о возможном полном отказе от российского газа, рассчитывая, что основной заменой нашей трубы станет газопровод Baltic Pipe, рассчитанный на 10 млрд кубометров. Но проблема в том, что у Норвегии, которая добывает этот газ, третий год подряд падает добыча, — отмечает эксперт.

По его словам, если станет понятно, что к 2022 году Baltic Pipe не будет построен либо не будет загружен, Польша может предложить «Газпрому» компромиссный вариант — отказаться от встречных претензий и продлить контракт на поставку российского газа.