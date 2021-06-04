Дерипаска заявил о хороших временах в России

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России наступили хорошие времена. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.
Он подчеркнул, что сейчас в стране есть стабильность и достаточно предсказуемые условия. По его мнению, с осени пойдут иностранные инвестиции.
Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению, — произнёс Дерипаска.
Миллиардер призвал бизнесменов показать развитие внутри страны и удивить мир. В качестве примеров он привёл Японию, Китай, Катар и Корею. По его словам, в скором времени мир станет биполярным.
Ранее Дерипаска рассказал, как увеличить темпы роста экономики России. По его мнению, для этого в стране должен быть создан новый общественный договор в области бизнеса. При этом двигателем перемен, по мнению бизнесмена, должны быть исключительно предприниматели, прокуроры или следователи не смогут победить бедность в России.