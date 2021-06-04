Дерипаска заявил о хороших временах в России

https://static.news.ru/photo/8e090ec0-c532-11eb-9956-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России наступили хорошие времена. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Он подчеркнул, что сейчас в стране есть стабильность и достаточно предсказуемые условия. По его мнению, с осени пойдут иностранные инвестиции.

Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению, — произнёс Дерипаска.

Миллиардер призвал бизнесменов показать развитие внутри страны и удивить мир. В качестве примеров он привёл Японию, Китай, Катар и Корею. По его словам, в скором времени мир станет биполярным.

Ранее Дерипаска рассказал, как увеличить темпы роста экономики России. По его мнению, для этого в стране должен быть создан новый общественный договор в области бизнеса. При этом двигателем перемен, по мнению бизнесмена, должны быть исключительно предприниматели, прокуроры или следователи не смогут победить бедность в России.