https://static.news.ru/photo/bbdfe2f2-42b5-11ea-bfcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал работу Центробанка РФ по развитию финансового рынка страны. По его словам, стабильность не должна «подменять собой развитие».

Бизнесмен отметил, что «Основные направления развития финансового рынка» (совет директоров регулятора утвердил их 25 октября 2019-го) оторваны от реального положения дел и задач, поставленных главой РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

Дерипаска добавил, что развитие страны поможет обеспечить только отказ ЦБ от «схоластической задачи» по сдерживанию инфляции, которая и так уже меньше 3%, а также переход регулятора к борьбе с бедностью, созданию новых рабочих мест и достижения показателей экономического роста на уровне 5% в год.

И хватит нам рассказывать, что всё это должно сделать правительство через структурную реформу. Тошнит, — написал миллиардер в своём Telegram-канале.

Накануне в Счётной палате заявили, что развитие финансового рынка в РФ не соответствует масштабам её экономики. Эксперты напоминают, что в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума Россия оказалась на общем 43-м месте из 141. При этом по развитию финансового рынка она занимает только 95-е место, по устойчивости банковского сектора — 115-е, а по устойчивости финансовой системы в целом — 120-е место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в настоящее время свои финансовые сбережения лучше хранить в рублях. С таким заявлением выступил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, рубль — достаточно стабильная валюта для того, чтобы спокойно хранить в ней сбережения.