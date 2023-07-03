Дерипаска назвал сохранение экономики «по понятиям» в России путем в никуда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Сохранение в России экономики «по понятиям» мешает развитию идеи президента страны Владимира Путина о создании экономики предложений, заявил на заседании Столыпинского клуба миллиардер Олег Дерипаска. По словам предпринимателя, которые приводит РБК, основными условиями для экономики предложения являются гарантии для инвестиций, доверие бизнеса к государству и предсказуемая политика.

Строить экономику, правовую, институциональную среду «по понятиям» — это путь в никуда. Важный элемент экономики предложения — предложить предпринимателям другие возможности, это очень важно <...>. Зачем нам новый кризис? Ресурсы у государства истощаются. Были успехи, но они временны. Экономика предложения — это единственный выход, — сказал он.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев ранее заявил, что возможности российской экономики адаптироваться к новым условиям после начала СВО оказались выше, чем предсказывалось. Он отметил, что ВВП страны упал всего на 2,1% вместо прогнозируемых 8–10%. В своей речи экс-министр позволил себе сказать, что главной проблемой России в экономике является то, что страна решила обустраивать свою жизнь «в жопе».

Позже он отметил, что на сегодня у российской экономики нет никаких вариантов, кроме как начать «обустраиваться в жопе». По его словам, власти могут сократить расходы на военную операцию, чтобы пополнить бюджет страны, однако существенных изменений это не принесет.