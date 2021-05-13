Дерипаска: бизнес услышал слова Мишустина про жадность

https://static.news.ru/photo/b0d4e718-b3e8-11eb-bf9d-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что представители бизнес-сообщества услышали слова премьер-министра Михаила Мишустина о жадности производителей и торговых сетей. Об этом сообщает РБК.

Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял, — сказал он.

Предприниматель подчеркнул, что Мишустин высказал правильную позицию и бизнес всегда готов искать решения проблем, а также добавил, что предпринимателей интересует, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивных налоговых ставок для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Он подчеркнул, что за свою жадность они должны расплачиваться дополнительными отчислениями в бюджет страны.