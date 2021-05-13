Дерипаска: бизнес услышал слова Мишустина про жадность

https://static.news.ru/photo/b0d4e718-b3e8-11eb-bf9d-96000091f725_660.jpgОлег ДерипаскаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что представители бизнес-сообщества услышали слова премьер-министра Михаила Мишустина о жадности производителей и торговых сетей. Об этом сообщает РБК.
Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял,— сказал он.
Предприниматель подчеркнул, что Мишустин высказал правильную позицию и бизнес всегда готов искать решения проблем, а также добавил, что предпринимателей интересует, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивных налоговых ставок для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Он подчеркнул, что за свою жадность они должны расплачиваться дополнительными отчислениями в бюджет страны.