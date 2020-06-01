Депутаты хотят полностью запретить биткоин

https://static.news.ru/photo/7c79fd7c-a431-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума опубликовала поправки к законопроекту «О цифровых и финансовых активах». Согласно документу, под запрет могут попасть популярные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum.

Политики предложили ввести в стране понятия цифровой валюты и цифрового финансового актива, следует из текста инициативы, размещённого на сайте ГД. К первому термину будет относиться криптовалюта, а ко второму — ценные бумаги и финансовые активы, контролируемые Центробанком.

Для цифровой валюты предписано обязательное декларирование, тогда как цифровыми финансовыми активами владеть разрешат свободно. Распространение информации об организации и осуществлении выпуска цифровой валюты (майнинга) будет запрещено.

Ранее NEWS.ru писал, что добыча криптовалюты на рабочем месте стала поводом для уголовного дела в отношении экс-главы минераловодского филиала «Почты России» на Ставрополье.