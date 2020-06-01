Депутаты хотят полностью запретить биткоин

Государственная дума опубликовала поправки к законопроекту «О цифровых и финансовых активах». Согласно документу, под запрет могут попасть популярные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum.
Политики предложили ввести в стране понятия цифровой валюты и цифрового финансового актива, следует из текста инициативы,
Для цифровой валюты предписано обязательное декларирование, тогда как цифровыми финансовыми активами владеть разрешат свободно. Распространение информации об организации и осуществлении выпуска цифровой валюты (майнинга) будет запрещено.
Ранее NEWS.ru писал, что добыча криптовалюты на рабочем месте стала поводом для уголовного дела в отношении экс-главы минераловодского филиала «Почты России» на Ставрополье.
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