Депутат оценил перспективы тюремного туризма в России Депутат ГД Тарбаев: тюремный туризм экономически не выгоден и сложно расценивать его как услугу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюремный туризм нельзя рассматривать как туризм в чистом виде, заявил NEWS.ru на форуме «Путешествуй» председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он не считает экономически выгодным предложение его коллеги по Госдуме Сергея Колунова, который призвал проводить в России экскурсии по тюрьмам для людей, стоящих на учете в полиции.

Я считаю, что туризм — это экономика. То есть услуга, оказанная человеку, который поменял свое постоянное место жительство на временное с целью получения эмоционального впечатления, оздоровления. Услуга, которая оплачивается, приносит доход одному, удовольствие — другому. А что такое тюремный туризм? Кто это будет оплачивать, кто будет получать доход от этого? И в чем заключается услуга? Скорее всего, это некая профилактическая мера, которая позволит снизить уровень криминогенной обстановки в том или ином регионе, — пояснил депутат.

Ранее Тарбаев заявлял, что ситуация с атаками дронов на территорию России существенно не повлияла на внутренний туризм, если не брать в расчет Крымский полуостров. В Крыму отели потеряли почти половину потока клиентов, приезжающих на отдых. Ситуация осложняется отсутствием авиасообщения.