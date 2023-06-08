Дроны «спугнули» 40% гостей крымских отелей Депутат Тарбаев: отели в Крыму потеряли половину клиентов из-за атак дронов

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Ситуация в приграничных районах России не особо влияет на сферу внутреннего туризма, если не брать в расчет Крымский полуостров, заявил в ходе форума «Путешествуй» в медиастудии NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он подтвердил, что из-за атак дронов заполняемость отелей в Крыму упала почти вдвое.

Чтобы это как-то сильно влияло на внутренний туризм в России, я бы не сказал. Но это сильно повлияло на туристический сезон в Крыму. Это да. То есть там отели, наверное, процентов на 40, а может быть и больше потеряли [клиентов], — заявил Тарбаев.

При этом депутат отметил, что специальных замеров по внутренним туристическим потокам госведомства не делали. Но, к примеру, на туристический сезон в Москве атаки дронов существенно никак не повлияли. А ситуация в Крыму усугубляется отсутствием авиасообщения.

Утром 8 июня на Крымском мосту начались антитеррористические учения. Министр транспорта региона Николай Лукашенко сообщил, что движение транспорта по трассе будет восстановлено в ближайшее время, сразу после окончания маневров.