«Гарантий никто не даст»: в ГД оценили безопасность российских курортов Депутат ГД Кривоносов заявил, что безопасность отдыха на курортах России не гарантирована на 100%

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Ялта, Крым

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов заявил NEWS.ru, что безопасность отдыха на курортах России не гарантирована на 100%. Он добавил, что уверен в отечественном ПВО, но решения о том, где отдыхать, должен принимать каждый человек самостоятельно.

Я считаю, что наша ПВО достаточно эффективна, но тут каждый человек должен сам принимать решения. В нынешней ситуации, особенно если мы говорим о детях и семейном отдыхе, 100% гарантий безопасности никто не даст, но я уверен, что наши ПВО не допустят никаких попаданий в дальнейшем, — сообщил Кривоносов.

Как рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, российский курорт Сочи в нынешнем сезоне остается единственным открытым для воздушного сообщения городом на всем Черноморском побережье страны, поэтому там начинают поднимать цены, подорожание может составить 30–40%. Он подчеркнул, что остальные аэропорты региона — Краснодар, Симферополь, Геленджик, Анапа — останутся закрытыми, поэтому выбор у туристов невелик.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Все они обезврежены, отметил глава региона. Очередную атаку на Севастополь помогли отразить системы ПВО и средства РЭБ, добавил он. Губернатор уточнил, что в результате атаки объекты в городе не пострадали.