«Все может быть»: военэксперт о возможных ударах по российским курортам Военэксперт Баранец допустил вероятность ударов ВСУ по курортам, но назвал их маловероятными

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Полностью гарантировать безопасность российских курортов в связи с украинским конфликтом невозможно, однако это не значит, что отдыхать там опасно, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, маловероятно, что на пляж прилетит украинский снаряд, хотя учитывать такую вероятность при поездке на курорт нужно.

Все эти регионы подвергаются регулярным нападениям не только беспилотников, но и ракет. Однако я бы слукавил, если сказал, что в Крым сейчас ехать опасно, это неправда, потому что большинство пляжей и пляжных районов прикрыто нашей ПВО, — сказал эксперт.

Он пояснил, что угрозы Украины атаковать Крым основаны на морских беспилотниках, с которыми ВСУ помогают британцы. Однако российские войска научились эффективно бороться с такими аппаратами.

100% гарантию безопасности ни я, никто либо еще дать не может. Все может быть, но еще в прошлом году была аналогичная ситуация — Киев также всех пугал, но в итоге ни одного снаряда на пляж не прилетело. Следовательно, при поездке на курорт, надо просто держать в голове, что это возможно случится, но не думаю, что это примет катастрофические масштабы, — заключил Баранец.

Ранее похожим образом высказался депутат госдумы Сергей Кривоносов. Он выразил уверенность в эффективности отечественных систем ПВО, но при этом добавил, что решение о том, где отдыхать, должен принимать каждый человек самостоятельно.