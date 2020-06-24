Деловая активность в Москве превысила показатели до самоизоляции

https://static.news.ru/photo/dc6259b0-b605-11ea-8381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень деловой активности в российской столице превысил показатели до введения ограничительных мер на фоне эпидемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. По её данным, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика по сравнению не только с докризисным временем, но и показателями прошлого года.

Среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели 23–​29 марта, а уровень аналогичного периода прошлого года он превышает на 35%, — заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, сейчас происходит восстановление и тех отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. По итогам минувшей недели оборот таких предприятий составил 7,35 млрд рублей, что на 22,2% выше докризисного уровня.

При этом предприятия малого бизнеса на данный момент не вышли даже на прежний уровень оборотов, однако их падение заметно сократилось. За прошедшую неделю оборот МСП составил 95% от показателей, зафиксированных до введения режима самоизоляции. Также ещё не восстановилась розничная торговля, при этом онлайн-продажи продолжают расти, передаёт ТАСС.

18 июня NEWS.ru писал о том, что оборот торговых и сервисных предприятий столицы вырос до 98% от уровня активности до введения ограничений в связи с пандемией коронавируса.