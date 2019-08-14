https://static.news.ru/photo/10312536-be9b-11e9-934b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Инфляция в России остановилась и даже немного «откатилась» назад. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В период с 6 по 12 августа ведомство констатировало дефляцию (процесс, противоположный инфляции) в размере 0,1%. Недельная дефляция была зафиксирована впервые с сентября 2017 года.

Предшествовавшие этому семь дней отметились нулевой инфляции, передаёт ПРАЙМ .

Общий рост цен с начала года составил 2,6%.

За предыдущую неделю цены куриные яйца подорожали на 1,3%, пшено – на 0,8%, баранина, мясо курицы и мороженая рыба – на 0,4%, говядина, сливочное и подсолнечное масло – на 0,3%, полукопчёные колбасы, сыры, рис и карамель – на 0,2%.

В то же время сахар-песок подешевел на 1%, водкв и шоколадные конфеты – на 0,2%, плодоовощная продукция – в среднем на 3% (в том числе помидоры – на 9,2%, морковь – на 5,6%, картофель – на 5,4%, репчатый лук – на 5%).

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Таким образом, за период с 6 по 12 августа, как и с начала месяца, индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%.

Официальный прогноз правительства по инфляции на текущий год составляет 4,3%. В июне Банк России снизил свой прогноз с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. Понизить до уровня ниже 4% оценку инфляции готовится и Минэкономразвития.

Ранее News.ru писал, что нулевая инфляция, с которой начался август, наблюдалась в начале последнего летнего месяца и годом ранее. Однако тогда дефляция не произошла.