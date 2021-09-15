Чубайс: на конференции в Глазго могут принять непростые для России решения

На ноябрьской климатической конференции ООН в Глазго могут быть приняты резкие и непростые для России решения по ограничению угольной отрасли и выбросов метана. Об этом на Форуме экологического благополучия заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, слова которого приводит ТАСС.

Какие именно решения могут быть приняты и в чём они будут заключаться, Чубайс не уточнил , но добавил, что намерен поехать на мероприятие. Будет ли участвовать в нём президент РФ Владимир Путин, также пока неясно.

В целом там будет большая непростая дискуссия, в том числе про так называемую 6-ю статью, которая связана с возможностью признания или непризнания климатических проектов — проектов не по снижению объёма выбросов, а по росту поглощения, — уточнил спецпредставитель президента.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия надеется на достижение ключевых международных договорённостей на климатической конференции в Глазго. По его словам, ключевой задачей для России на ближайшее время станет достижение углеродной нейтральности, однако при этом необходимо учитывать национальные экономические интересы страны, добиваясь баланса между прибылью от природных ресурсов и темпами перехода к зелёной энергетике.