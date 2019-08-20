https://static.news.ru/photo/06a366c4-c3e5-11e9-95bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), чистая прибыль корпорации «Роснефть» выросла за период с января по июнь 2019 года на 9,1% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составила 325 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом выручка выросла на 11,2% и достигла 4,212 трлн рублей, пишет RNS .

Рост выручки обусловлен увеличением объёмов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%. Также на этот показатель повлияло повышение цен на нефть марки Urals в рублёвом выражении на 4,8%.

Ещё одним фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий.

Показатель EBITDA составил 1,063 трлн рублей, увеличившись по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года на 11,9%.

Ранее News.ru писал, что «Роснефть» посчитает убыток от ЧП с «Дружбой» после получения всех претензий от партнёров.