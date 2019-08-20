Согласно международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), чистая прибыль корпорации «Роснефть» выросла за период с января по июнь 2019 года на 9,1% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составила 325 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
При этом выручка выросла на 11,2% и достигла 4,212 трлн рублей, пишет
Рост выручки обусловлен увеличением объёмов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%. Также на этот показатель повлияло повышение цен на нефть марки Urals в рублёвом выражении на 4,8%.
Ещё одним фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий.
Показатель EBITDA составил 1,063 трлн рублей, увеличившись по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года на 11,9%.
Ранее News.ru писал, что «Роснефть» посчитает убыток от ЧП с «Дружбой» после получения всех претензий от партнёров.