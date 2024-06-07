«Черные лебеди»: Греф назвал главные угрозы для российской экономики Греф назвал пандемию и геополитические риски главными угрозами для экономики

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Герман Греф

Главными «черными лебедями» для экономики могут стать геополитические риски и новая пандемия, заявил на полях ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, оба «лебедя», согласно опросам, с большим отрывом опережают другие риски.

Я думаю, что два «черных лебедя» у нас сегодня точно на столе лежат, и они оба геополитические. Это риск пандемии, увы, она глобальная, и этот риск оценивается высоко. Второй риск — это риск возможных геополитических трений, — сказал Греф.

По его словам, «геополитические трения» могут закончиться «неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны».

Ранее Греф заявлял, что действующая модель экономического роста в РФ очень примитивна. По его словам, российская экономика растет хорошими темпами из-за двух импульсов: бюджетного и кредитного. Он уточнил, что конкуренция за кадры растет в машиностроении, но заработные платы повышают и все остальные сектора экономики. Россияне «становятся более состоятельными», идут в банки и получают кредиты, добавил Греф.

По его словам, такая модель очень уязвима, так как импорт не составляет конкуренцию отечественным производителям из-за «специфической» геополитической ситуации. Это дает им шанс, но не долгосрочный.