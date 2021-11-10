Чебан: Молдавии может не хватить денег для расчёта с «Газпромом»

Глава АО «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Молдавии может не хватит денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ перед «Газпромом». Он отметил, что план реструктуризации задолженности сформируют после аудита, пишет РИА Новости.

У нас есть конкретный план по выплате долга «Газпрому» в течение пяти лет, в том числе за счёт внутренних резервов, которых может не хватить, — сказал Чебан.

Он отметил, что компания планирует погасить задолженность в течении пяти лет с учётом выплаты пени. По данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.

Он уточнил, что страна имеет возможность обратиться к российской компании для заключения нового контракта. По его словам, в действующем договоре содержится 19 дополнений, что делает его неудобным в применении.

По словам Чебана, решать проблему задолженности непризнанного Приднестровья нужно политическим путём. Глава «Молдовагаза» подчеркнул, что в теории долг можно переписать на «Тираспольтрансгаз». Он добавил, что приднестровский долг на сегодня превышает $7 млрд, поэтому решить проблему будет сложно, но отметил, что во время переговоров с руководством «Газпрома» в конце октября не поднимался вопрос о дальнейших поставках газа в Молдавию в обход Приднестровья.

Ранее компания «Молдовагаз» обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с предложением о повышении тарифа для потребителей в 2,2 раза. Необходимость возникла после продления на пять лет контракта на поставку газа с «Газпромом», о чём 29 октября договорились власти Молдавии.