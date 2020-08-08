Цены на вторичное жилье в России перестали расти

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Аналитическая компания SRG провела исследование на вторичном рынке жилья. По её оценкам, стоимость одного квадратного метра остаётся неизменной в связи с пандемией коронавируса. Такой баланс может сохраниться до осени.

По данным экспертов, средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 73,4 тысячи рублей. Также на фиксацию цены значительно повлияла реакция потребителя на нестабильность финансовой системы. Однако несмотря на это, многие россияне отложили покупку квартиры, так как не намерены брать кредит во время пандемии коронавируса. Есть и те, кто наоборот стал активнее, пишет «Политика Сегодня».

NEWS.ru писал ранее, что ипотека на вторичное жильё может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.