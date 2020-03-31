https://static.news.ru/photo/c11ba9c2-7370-11ea-9625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель. Стоимость партий Urals c поставкой в Средиземноморье достигла отметки в $15,25 за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года.

При этом фьючерсы на нефть Brent на бирже Ice стали расти, так как трейдеров «ободрила новость о возможном сотрудничестве» Москвы и Вашингтона в стабилизации рынков, сообщает агентство Argus Media.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, цена нефти продолжает находиться под давлением из-за сочетания двух важнейших факторов. С одной стороны, ослабляется потребность в ней из-за вируса. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает сокращение её потребления на 20 млн баррелей в день, или примерно на 20%. При этом с апреля ОПЕК предполагает ещё больше увеличить добычу и поставки, целенаправленно снижая цены с целью отвоевать доли рынка.