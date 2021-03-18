Цены на нефть рухнули на 8%

https://static.news.ru/photo/bc05030e-8821-11eb-b445-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть опустились ниже $63 за баррель. Падение составило 8%, говорят данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 7,44%, до $62,97. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 7,52%, до $59,74 за баррель, сообщает РИА Новости.

Это тот момент определённого цикла торговых сделок, — полагает старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хауорт.

По его мнению, падение цен является реакцией на отсутствие глобального открытия стран и их экономик после пандемии. Кроме того, инвесторы обеспокоены вопросом спроса на нефть в условиях приостановки использования вакцины AstraZeneca рядом европейских стран из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

Однако есть мнение, что на рынок повлияло резкое усиление напряжения между Москвой и Вашингтоном из-за слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги. Ранее глава Белого дома заявил, что Путин ответит за вмешательство в американские выборы, и назвал его «убийцей».

Один из способов ответа России — нацеливание на производство сланца, чтобы наполнить рынок нефтью, — сказал старший сырьевой стратег RJO Futures Филлип Штрайбле.

Как писал NEWS.ru, утром 8 марта во время торгов цена Brent превысила отметку в $71 за баррель, что является максимумом с 8 января 2020 года. Рост цен на нефть стал более уверенным после того, как ОПЕК+ приняла решение о сохранении добычи нефти в апреле на текущем уровне для всех своих стран, кроме России и Казахстана.

При этом падение цен сдерживают сообщения об эскалации геополитического конфликта в Саудовской Аравии. В Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с применением 14 беспилотников. Дроны с бомбами на борту напали на нефтяной терминал, пострадал объект в порту Рас-Таннура. При этом нефтяной инфраструктуре урона нанесено не было. В Эр-Рияде уверены, что виновниками нападения нужно считать повстанцев-хуситов, потому что ранее саудиты атаковали их объекты в Йемене.