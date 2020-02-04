https://static.news.ru/photo/a46814bc-4767-11ea-bdaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за падения спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса. На фоне этих новостей, стоимость барреля начала постепенно повышаться.

По информации «Интерфакс», стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже поднялась на $0,26 (0,48%) по сравнению с ценой закрытия предыдущей сессии и составила $54,7 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на $0,4 (0,80%) — до $50,51 за баррель.

По оценке ОПЕК+, из-за вспышки коронавируса средние темпы роста на нефть в текущем году по худшему прогнозу снизятся на 200 тыс. баррелей в сутки. Эксперты считают, что рост спроса должен восстановиться во втором полугодии.

Как писал NEWS.ru, финансовый директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Брайан Гилвари считает, что вспышка коронавируса в Китае, крупнейшем импортёре нефти, снизила рост спроса на это сырьё в среднем по году на 300–500 тыс. баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей.

Ранее в Китае произошло резкое сокращение спроса на нефть из-за распространения коронавируса. По данным Bloomberg, ежесуточное потребление уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей). 3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок.