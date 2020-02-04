Эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за падения спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса. На фоне этих новостей, стоимость барреля начала постепенно повышаться.
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По оценке ОПЕК+, из-за вспышки коронавируса средние темпы роста на нефть в текущем году по худшему прогнозу снизятся на 200 тыс. баррелей в сутки. Эксперты считают, что рост спроса должен восстановиться во втором полугодии.
Как писал NEWS.ru, финансовый директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Брайан Гилвари считает, что вспышка коронавируса в Китае, крупнейшем импортёре нефти, снизила рост спроса на это сырьё в среднем по году на 300–500 тыс. баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей.
Ранее в Китае произошло резкое сокращение спроса на нефть из-за распространения коронавируса. По данным Bloomberg, ежесуточное потребление уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей). 3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок.
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