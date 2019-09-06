https://static.news.ru/photo/0307ab28-d093-11e9-b776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Регулятор отмечает, что темп прироста цен в августе снизился до 4,3% с 4,6% в июле 2019 года. При этом большинство показателей инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, уже находятся вблизи целевых 4%.

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4–4,5%, — говорится в сообщении ЦБ.

Рост цен сдерживает слабый потребительский спрос, поясняет ЦБ. Кроме того, сыграли свою роль и сезонные факторы.

В замедлении годовой инфляции также проявляется эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива, — говорится в сообщении Центробанка.

Как ранее писал News.ru, в докладе Министерства экономического развития сообщается, что инфляция в России в 2019 году может составить 3,6–3,8%.



