Центробанк России выявил почти 150 финансовых пирамид с начала года

Количество финансовых пирамид в первом полугодии 2021 года выросло в 1,5 раза и достигло 146. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

С начала года Банк России выявил на финансовом рынке 729 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению регулятора, снятие коронавирусных ограничений и рост интереса граждан к инвестициям привели к активизации недобросовестных участников финансового рынка. При этом некоторые потребители не понимают разницы между легальными и нелегальными финансовыми услугами и инструментами и оказываются жертвами мошеннических рекламных кампаний, которые проводятся в том числе в соцсетях.

Также в последнее время существенно выросло число нелегальных форекс-дилеров: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 70%, до 239 компаний.

Директор департамента противодействия нелегальным практикам Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что Банк России с июня публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Гражданам рекомендуется отказаться от услуг компаний, включённых в список, и сообщать в Банк России и правоохранительные органы в случае столкновения с явным мошенничеством.

Ранее Лях сообщил, что «в сети» мошенников люди попадают, когда натыкаются на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций. По оценке ЦБ, сумма ущерба в месяц в таких случаях может доходить до 50 миллионов рублей.

Основной причиной роста финансовых махинаций эксперты считают низкие ставки по банковским депозитам. Из-за этого россияне стали чаще интересоваться инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг, при этом многие приобретают их в мошенническом интернет-банкинге.