ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщили представители регулятора. В качестве инвестора привлекут Российский национальный коммерческий банк.
Комитет банковского надзора ЦБ РФ одобрил план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в предупреждении банкротства банка. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Севастопольского морского банка не вводится,
Накануне регулятор заявил, что не ждёт дальнейшей существенной девалютизации банковской системы страны.
По данным регулятора, доля вкладов граждан в иностранной валюте в 2019-м уменьшилась с 21,5% до 19,6%. На процесс повлияло укрепление рубля и резкое падение ставок по валютным депозитам. Так, ставки по долгосрочным вкладам в долларах снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре.
В январе текущего года Банк России предложил дифференцировать надбавки к достаточности капитала для банков за их системную значимость. ЦБ установил единую надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением её до достижения величины в 1% (с 1 января 2019 года).
Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен Олег Дерипаска возложил на Центробанк ответственность за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности. Он считает, что регулятор необходимо реформировать.
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