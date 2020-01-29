https://static.news.ru/photo/a3066216-4269-11ea-980e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщили представители регулятора. В качестве инвестора привлекут Российский национальный коммерческий банк.

Комитет банковского надзора ЦБ РФ одобрил план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в предупреждении банкротства банка. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Севастопольского морского банка не вводится, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Накануне регулятор заявил, что не ждёт дальнейшей существенной девалютизации банковской системы страны.

По данным регулятора, доля вкладов граждан в иностранной валюте в 2019-м уменьшилась с 21,5% до 19,6%. На процесс повлияло укрепление рубля и резкое падение ставок по валютным депозитам. Так, ставки по долгосрочным вкладам в долларах снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре.

В январе текущего года Банк России предложил дифференцировать надбавки к достаточности капитала для банков за их системную значимость. ЦБ установил единую надбавку к нормативу достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением её до достижения величины в 1% (с 1 января 2019 года).

Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен Олег Дерипаска возложил на Центробанк ответственность за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности. Он считает, что регулятор необходимо реформировать.