Банк России повысил прогноз по оттоку капитала до $151 млрд

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ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $151 млрд с $75 млрд, следует из обновлённого среднесрочного прогноза по итогам заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке. В 2023 году показатель оттока капитала также увеличен — до $69 млрд с $60 млрд.

Вместе с тем Банк России снизил прогноз по оттоку капитала на 2024 год — до $24 млрд с $55 млрд.

Ранее Центробанк сообщил, что чистый отток капитала из России в 2021 году увеличился в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составил $72 млрд. Об этом свидетельствует предварительная оценка ЦБ. Регулятор напомнил, что в 2020 году эта цифра составила $50,4 млрд.

Также регулятор отметил, что чистый oтток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробондов за 2021 год соcтавил $3,2 млрд против притока средств в $3,9 млрд годом ранее. В четвёртом квартале 2021 года чиcтый отток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробoндов, по оценке ЦБ, составил $4,3 млрд против притока в $2,5 млрд в 2020 году.

До этого сообщалось, что в период с января по сентябрь 2020 года чистый вывоз капитала из России представителями частного сектора увеличился на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда в абсолютном выражении отток капитала составил $35,5 млрд.