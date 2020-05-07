Центробанк подписал с правительством соглашение по акциям Сбербанка

Министерство финансов и Банк России подписали соглашение по акциям Сбербанка. Документ ограничивает число кандидатов, которых правительство может выдвинуть в наблюдательный совет организации.
Кабмин получает возможность направить только четырёх возможных членов наблюдательного совета,
Ранее NEWS.ru писал, что в марте 2020-го банки нарастили заимствования у ЦБ до 3,19 трлн рублей, их обязательства перед регулятором выросли на 30,2%. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с кризисного декабря 2014 года.
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