Центробанк подписал с правительством соглашение по акциям Сбербанка

https://static.news.ru/photo/b334f3e2-9056-11ea-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Министерство финансов и Банк России подписали соглашение по акциям Сбербанка. Документ ограничивает число кандидатов, которых правительство может выдвинуть в наблюдательный совет организации.

Кабмин получает возможность направить только четырёх возможных членов наблюдательного совета, говорится на сайте Центробанка. Кроме того, в соглашении содержится норма о выплате дивидендов в размере не менее половины от чистой прибыли в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности и политикой банка.

Ранее NEWS.ru писал, что в марте 2020-го банки нарастили заимствования у ЦБ до 3,19 трлн рублей, их обязательства перед регулятором выросли на 30,2%. Это рекордная сумма ежемесячных заимствований с кризисного декабря 2014 года.