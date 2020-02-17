https://static.news.ru/photo/b7127f96-5179-11ea-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилотную платформу для выпуска и оборота цифровых прав корпорации «Норникель» одобрил комитет Центробанка по развитию финансового рынка. Об этом сказано в сообщении регулятора.

Таким образом проект заработает после того, как вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах», передаёт ТАСС.

О запуске платформы для торговли металлами с помощью токенов ещё в марте 2019 года говорил глава корпорации и её основной акционер Владимир Потанин. Тогда он прогнозировал, что тестирование блокчейн-проекта завершится до конца прошлого года.

По словам Потанина, «Норникель» планирует токенизировать до 20% продукции. Как рассчитывает корпорация, продажи через токены могут составить 10–15% от оборота.

Тестировался пилотный проект в так называемой регулятивной «песочнице» Банка России. Эта платформа помогает проверить новые технологии и сервисы, которые пока не соответствуют текущему регулированию, на финансовом рынке. После того как пилотный проект «Норникеля» прошёл успешные тесты, можно предлагать готовить изменения на законодательном уровне, чтобы эту технологию внедрить.

ЦБ по итогам пилотирования предложил включить в проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов, которые были поддержаны бизнесом и госорганами, — сообщил регулятор.

Как пояснил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин, данная платформа может стать первым значимым российским проектом не только по токенизации, но и по промышленному применению технологии распределённых реестров.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуму был внесён проект закона о продаже акций Сбербанка.