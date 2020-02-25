https://static.news.ru/photo/af056e4a-5759-11ea-a717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расширение функций Центробанка хотят закрепить в Конституции. Идею поддержала рабочая группа по поправкам в основной документ России.

Центробанк должен будет в случае принятия поправок отвечать за стабильность цен, умеренные долгосрочные процентные ставки и условия для роста экономики. Депутаты также предлагали обязать Банк России отвечать ещё и за занятость населения, но рабочая группа не поддержала это предложение, пишут «Известия».

А вот стабильность цен и условия для роста экономики, по мнению тех, кто разрабатывает поправки, как раз и способствует созданию новых рабочих мест. Не согласился с положение об обязании ЦБ поддерживать долгосрочные процентные ставки сенатор Сергей Калашников. Он считает, что за это должно отвечать правительство, в частности, Минэкономразвития.

Ранее NEWS.ru сообщал, что базовые права и свободы россиян не изменятся вместе с Конституцией России, заявил сопредседатель группы по разработке поправок, сенатор Андрей Клишас. По словам сенатора, рабочая группа получила более 600 предложений по поправкам, но предложит Госдуме и президенту около 40 изменений.