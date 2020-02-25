Расширение функций Центробанка хотят закрепить в Конституции. Идею поддержала рабочая группа по поправкам в основной документ России.
Центробанк должен будет в случае принятия поправок отвечать за стабильность цен, умеренные долгосрочные процентные ставки и условия для роста экономики. Депутаты также предлагали обязать Банк России отвечать ещё и за занятость населения, но рабочая группа не поддержала это предложение,
А вот стабильность цен и условия для роста экономики, по мнению тех, кто разрабатывает поправки, как раз и способствует созданию новых рабочих мест. Не согласился с положение об обязании ЦБ поддерживать долгосрочные процентные ставки сенатор Сергей Калашников. Он считает, что за это должно отвечать правительство, в частности, Минэкономразвития.
Ранее NEWS.ru сообщал, что базовые права и свободы россиян не изменятся вместе с Конституцией России, заявил сопредседатель группы по разработке поправок, сенатор Андрей Клишас. По словам сенатора, рабочая группа получила более 600 предложений по поправкам, но предложит Госдуме и президенту около 40 изменений.
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