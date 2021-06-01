Центробанк обнародовал список нелегальных финансовых компаний

https://static.news.ru/photo/0b6d1c3a-c2d1-11eb-b88f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Это должно помочь рынку очиститься от мошенников, а потребителям — избежать обмана. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

Предание огласке названий таких организаций будет способствовать быстрому очищению рынка от нелегальных игроков и поможет потребителям избежать риска быть обманутыми, — заявил Швецов.

В список ЦБ, который ведётся с 2020 года, сейчас входят свыше 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в чьей деятельности регулятор увидел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или участника рынка ценных бумаг. Информация обновляется регулярно. В перечне указывается наименование организации, характер её незаконной деятельности и сайт с датами загрузки последних данных.

Нелегальных участников на финансовом рынке в Центробанке выявляют на основе обращений граждан и организаций, а также используя собственную систему мониторинга. Их деятельность ЦБ пресекает с помощью правоохранительных и других уполномоченных органов, а также иностранных регуляторов.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их число увеличилось почти вдвое. При этом более 45% мошенников действуют через Интернет. Основной причиной роста финансовых махинаций эксперты считают низкие ставки по банковским депозитам. Из-за этого россияне стали чаще интересоваться инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг, при этом многие приобретают их в мошенническом интернет-банкинге.