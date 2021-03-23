Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 6,7 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/93e4274a-8bb1-11eb-907b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России приобрёл на внутреннем рынке валюту с расчётами 22 марта на сумму 6,7 млрд рублей.

Согласно данным регулятора, объём валюты, которая была куплена расчётами 18 и 19 марта, достигал 6,8 млрд рублей в день.

Минфин с 15 января возобновил приобретение валюты по бюджетному правилу. За это время объём покупки валюты на внутреннем рынке достиг 219,7 млрд рублей.

Ранее ЦБ РФ проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для увеличения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях существенных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объём продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд руб. Такие операции должны были осуществляться до старта регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Как писал NEWS.ru, первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что в России необходимо создавать среду, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке. По его мнению, рынок капитала не стал источником привлечения средств для российских копаний, «хотя последние IPO были достаточно успешны», поскольку они проводились ИT-компаниями, «которые реализуют новые бизнес-модели с помощью ИT-технологий».