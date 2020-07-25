Центр Чумакова примет участие в тендере на поставку вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5aa0fb9a-ce45-11ea-acc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов. По его словам, Центр им. Чумакова — единственный В РФ поставщик вакцин от COVID-19, прошедший аудит ВОЗ. Он отметил, что научно-исследовательский институт экспортирует вакцину более чем в 50 стран по всему миру.

Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины, — сказал Ишмухаметов.

Учёный отметил, что поставки на международный рынок инактивированной цельновирионной вакцины для профилактики коронавируса станут возможны только после «полного удовлетворения потребностей РФ в профилактических препаратах против COVID-19», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Разрешение научному центру предоставил Минздрав РФ.