Овсяные хлопья рекордно подорожали в России

Цена на хлопья для геркулесовой каши уже два месяца держится на уровне выше 80 рублей за килограмм. В августе они стоили 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре, по данным Росстата, уже 80,9 рубля. При этом в Минсельхозе отрицают дефицит овса, передаёт РБК.

По данным Росстата, планку в 80 рублей за килограмм цена на овсяные хлопья пробила впервые как минимум с 2000 года. В августе — сентябре 2020 года они стоили 72,1 рубля за килограмм, что на 12% меньше аналогичного периода текущего года.

Подорожали и овсяные хлопья быстрого приготовления. В течение трёх кварталов 2021 года цена на них выросла до 94 рублей за килограмм, что на 15% больше, чем в первых трёх кварталах 2020-го, сообщает исследовательская компания GfK.

Как рассказали опрошенные РБК игроки рынка, основной причиной подорожания стал рост закупочных цен у поставщиков, который, в свою очередь, был спровоцирован удорожанием сырья, упаковки и низкой урожайностью. В частности, по данным поставщиков, сам овёс за последний год подорожал на 30%.

Ранее стало известно, какие товары подорожают к концу 2021 года. По мнению экономистов, ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты. Он может достигнуть 20%. Вино может подорожать на 15–20% в годовом выражении, шампанское — на 8–10%. До 15% могут вырасти в цене автомобили, бытовая техника и электроника, до 3–5% — одежда и обувь.