Цена нефти марки Brent выросла выше $122 впервые с 24 марта

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена нефти марки Brent на фоне принятого странами ЕС нефтяного эмбарго поднялась выше $122 за баррель впервые с 24 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 03:10 мск цена июльских фьючерсов поднялась на 0,54%, до $122,33 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов росла на 0,64%, до $118,33 за баррель. Цена июльских фьючерсов нефти марки WTI выросла на 0,45%, до $117,71 за баррель.

Лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на российскую нефть. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в рамках шестого пакета санкций вводит запрет на импорт двух третей энергоносителя, а к концу года отказ составит 90%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас. По его словам, в случае отказа Европы от российской нефти Россия перенаправит её на другие рынки, откуда она всё равно пойдёт европейским потребителям.