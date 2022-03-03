Цена нефти марки Brent превысила отметку в $116 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $116 за баррель. Это произошло впервые с 9 сентября 2013 года. Данные торгов приводит РИА Новости.

По данным на 05:48 по московскому времени, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составляла $116,63. Таким образом она подорожала на 1,81% в сравнении с предыдущими показателями.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI также подорожали на 2,80% и достигли уровня $113,70.

Накануне цена на нефть марки Brent превысила $115 за баррель. По данным на 23:35 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 9,58% и составила $115,03 за баррель.

В свою очередь, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 8,33% и достигали уровня $112,02.

При этом стало известно, что трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада.