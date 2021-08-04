Цена нефти Brent упала ниже $71

Цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до $70,79 за баррель (-2,24%). Падение стоимости в последнее время ускорилось. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз цена Brent находилась ниже $71 за баррель 21 июля этого года. Одновременно нефть марки WTI подешевела до $68,71 за баррель (-2,62%). Такая ситуация сложилась на фоне колебания курсов мировых валют.

Ранее правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В правительстве прошла серия дискуссий о подготовке России к перестройке глобальной экономики, нацеленной на снижение потребления углеводородов и увеличение доли зелёной энергии. К обсуждениям привлекались, в частности, глава Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Теперь рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, и разработать оптимальный сценарий адаптации России к новым условиям, в которых спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться. Прогноз должен быть рассчитан до 2050 года.