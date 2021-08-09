Цена барреля нефти Brent упала ниже $68

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 4,02% и составила $67,86 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:59 стоимость нефти замедлила снижение и составила $67,96 за баррель, что на 3,88% ниже предыдущей сессии. Снижение до этого уровня стало первым с 20 июля.

Ранее сообщалось, что цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили исторический максимум по итогам торгов 4 августа. В ходе торгов они выросли на 0,6%, с 57,6 тысячи рублей за тонну до 57,95 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 выросла за день на 0,9%, до 59,26 тысячи рублей за тонну.

Аналитики заявили, что к концу декабря 2021 года баррель Brent будет торговаться в районе $68-69. Такую устойчивость они объяснили завершением цикла по восстановлению спроса, которое сбалансирует недавнее решение Саудовской Аравии и ОАЭ по сокращению объёмов нефтедобычи.