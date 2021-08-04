Биржевая цена на бензин вновь обновила исторический максимум

Цены на бензин марки АИ-92 обновили исторический максимум 3 августа по итогам торгов в среду, 4 августа. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

С 23 июля цена бензина АИ-92 перешла к снижению после обновления рекордных значений. Однако с 29 июля стоимость бензина этой марки вновь начала расти, а уже 3 августа установила новый рекорд. В ходе торгов 4 августа цена бензина АИ-92 выросла на 0,6%, с 57,6 тысячи рублей за тонну до 57,95 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.

Цена бензина АИ-95 выросла за день на 0,9%, до 59,26 тысячи рублей за тонну, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,3%, до 51,62 тысячи рублей за тонну. Биржевые котировки этих видов топлива торгуются близко к рекордным значениям.

Ранее цена на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 0,3% — до рекордных 57,602 тысячи рублей за тонну. До этого рекорд был установлен 22 июля. Цена тогда равнялась 55,597 тысячи рублей. Также на 1,3% — до рекордных 43,399 тысячи рублей — выросла биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ). Предыдущий рекорд был достигнут 28 июля, когда цена СУГ составляла 43,32 тысячи рублей.