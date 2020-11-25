Цена нефти Brent превысила $49 впервые с марта

https://static.news.ru/photo/442eab80-2f54-11eb-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером 25 ноября нефтяные котировки отметились ростом на 2–2,5%, а цена январских фьючерсов эталонной марки Brent поднялась выше отметки в $49 впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 21:43 мск цена февральских фьючерсов на эту североморскую нефтяную смесь росла на 2,05%, до $48,76 за баррель. Январские фьючерсы на Brent поднимались на 2,44%, до $49,03 за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI повышались на 2,56% — до $4,606 за баррель.

Нефть растёт после выхода сильной статистики по запасам в США и новостей об эффективности созданной совместно со Штатами вакцины. Сейчас коммерческие нефтяные резервы в Америке, исключая стратегический, за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 0,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,1 миллиона.

При этом надежды инвесторов на быстрое восстановление экономики после второй волны пандемии подогревают и заявления об эффективности уже нескольких вакцин от COVID-19, передаёт РИА Новости.

Нефтяные котировки обвалились после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. С 1 апреля введены ограничения на добычу картелем. Нефть тогда подешевела более чем в два раза.

Как сообщал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи курс доллара вырос по сравнению с котировками в конце предыдущей торговой сессии на 0,05% — до 75,52 рубля. Евро подорожал на 0,13%, до 89,8 рубля, свидетельствуют данные площадки.