Курс доллара на открытии торгов вырос до 75,52 рубля, евро — до 89,9 рубля

https://static.news.ru/photo/3f97fa44-2ef6-11eb-935f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос по сравнению с котировками в конце предыдущей торговой сессии на 0,05% — до 75,52 рубля. Евро подорожал на 013% до 89,8 рубля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:45 по мск доллар растёт на 0,1% до 75,58 рубля, курс евро поднялся на 0,31% и составляет 89,99 руб.

Российские индексы также растут. На открытии торгов индекс МосБиржи впервые с февраля пересёк отметку в 3100 пунктов. К 11:02 он вырос на 0,89% до 3123,54 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,43% до 1305,51 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти марки Brent поднялась выше $47 за баррель и достигла максимального значения с начала марта этого года. Котировки отыграли большую часть падения, вызванного обвалом спроса на сырьё на фоне пандемии COVID-19. Нынешний рост цен связан с надеждой на скорую победу над коронавирусом, которую даёт появление новых вакцин, поясняют эксперты.