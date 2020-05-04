Цена нефти Brent превысила $26 за баррель

https://static.news.ru/photo/728b6216-8e19-11ea-9f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:29 мск поднялась на 1,51% и составила $26,84 за баррель, что на $0,4 выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Также к этому времени вырос в цене фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,92% — до $20,16 за баррель.

Ранее давление на нефтяные котировки в ходе торгов оказала информация о том, что США пригрозили Китаю повышением пошлин в качестве одной из мер привлечения к ответственности за сокрытие информации о коронавирусе.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции по миру. Государственный секретарь Майкл Помпео добавил, что некоторые американские штаты подали иски против Китая за распространение коронавируса.