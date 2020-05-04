Цена нефти Brent превысила $26 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:29 мск поднялась на 1,51% и составила $26,84 за баррель, что на $0,4 выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Также к этому времени вырос в цене фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,92% — до $20,16 за баррель.
Ранее давление на нефтяные котировки в ходе торгов оказала информация о том, что США пригрозили Китаю повышением пошлин в качестве одной из мер привлечения к ответственности за сокрытие информации о коронавирусе.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции по миру. Государственный секретарь Майкл Помпео добавил, что некоторые американские штаты подали иски против Китая за распространение коронавируса.
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