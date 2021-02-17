Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель впервые за последний год

https://static.news.ru/photo/fd9cb2f0-5b8d-11eb-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Нефть марки Brent преодолела отметку $65 впервые с 21 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По данным на 04:01 по московскому времени, стоимость фьючерса на на нефть Brent с поставкой в апреле составила $65,12 за баррель

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI составила $61,91 за баррель.

Ранее советник президента России по климату Руслан Эдельгериев заявил, что выход на первый план климатической повестки в развитых странах может привести к отказу от использования российских нефти и газа. Об этом писал NEWS.ru.