Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель впервые за последний год

Нефть марки Brent преодолела отметку $65 впервые с 21 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По данным на 04:01 по московскому времени, стоимость фьючерса на на нефть Brent с поставкой в апреле
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI составила $61,91 за баррель.
Ранее советник президента России по климату Руслан Эдельгериев заявил, что выход на первый план климатической повестки в развитых странах может привести к отказу от использования российских нефти и газа. Об этом писал NEWS.ru.