Цена на российскую нефть Urals вернулась на докризисный уровень

https://static.news.ru/photo/295fc01a-34ad-11eb-bd19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на российскую нефть Urals в Европе вернулась на докризисный уровень, превысив $47 за баррель.

Стоимость Urals в Европе на текущей неделе превысила $47 за баррель, — сообщает международное ценовое агентство Argus.

Уточняется, что цены на данный сорт топлива восстановились до уровня начала марта незадолго до обвала мирового рынка нефти из-за пандемии коронавирусной инфекции и завершения прежнего соглашения ОПЕК+.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть. Таким образом он ответил на вопрос о прогнозе по ценам на нефть и сохранении тенденции к их колебаниям.

Также сообщалось, одним из главных драйверов роста цен на нефть являются новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса и скором запуске их в производство. Рынок пересматривает связанные с пандемией риски и ориентируется на более позитивные сценарии.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.